Die Welt: Европу ждет упадок по сценарию Древнего Рима

Европейский союз сейчас переживает такой же упадок, как в свое время было с Древним Римом. Об этом в немецкой газете Die Welt написал обозреватель Даниэль Эккерт.

«История развала Рима имеет множество последовательных совпадений с развивающимся кризисом в Евросоюзе. Первым признаком является период инфляции, которая поразила до этого стабильную валюту», — отметил Эккерт.

По его словам, в начале в Римской империи деньги не обесценивались около двух с половиной веков. Однако последующая девальвация кардинально изменила ситуацию. Тогда же совпал и второй признак – пандемия, так как в Древнем Риме и за ее пределами свирепствовала чума Антонина. Поэтому нет никаких сомнений в том, что экономический порядок в империи резко изменился.

Он добавил, что ситуация усугубилась, когда государство решило контролировать рынок. Например, на зерно устанавливались предельные цены, которые были дешевле рыночных. Это уже привело к уменьшению предложения и заморозке торговли между городами и провинциями. И, возвращаясь к текущему европейскому кризису, континент все также зависит от свободного передвижения товаров и денег. Сложности с поставками приводят к упадку.

10 сентября газета The Financial Times писала, что страны Европы начали массово вводить экстренные меры для борьбы с возможными последствиями энергетического кризиса.