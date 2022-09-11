Итальянский министр: ЕК представит предложение по потолку цен на газ в течение сентября

Министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани заявил, что Еврокомиссия в течение сентября представит предложение о введении общего ограничения цен на газ. Об этом он сообщил в интервью газете La Repubblica, передает ТАСС.

Как рассказал Чинголани, за введение ограничения цен на газ высказались 15 стран Евросоюза.

«Еврокомиссия может рассмотреть его и позже, но в любом случае в течение сентября», — сказал министр.

Министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек, по словам Чинголани, поддерживает эту меру.

При этом правительство ФРГ хочет сначала изучить возможные риски от введения потолка цен на газ в какой-либо из стран-членов союза, отметил он.

По его мнению, вводить ограничение цен только на российский газ бессмысленно.

Он также назвал справедливым то, что Европа как крупнейший в мире покупатель должна помогать устанавливать цену на газ для защиты бизнеса и граждан.

Работа по обеспечению квалифицированного большинства голосов для общего ограничения цен будет продолжена в ближайшие дни, добавил министр.

Ранее обозреватель издания The Telegraph Том Рис писал, что предупреждение президента России Владимира Путина заставило ЕС отказаться от инициативы установить лимит цен на газ.