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Зеленский поручил решить вопрос срочной отправки 100 тыс. тонн угля Польше на фоне кризиса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны изучают вопрос о срочной отправке в Польшу 100 тыс. тонн энергетического угля с целью помочь ей справиться с энергетическим кризисом. Об этом украинский президент рассказал в своем Telegram-канале.

«Я поручил Кабинету министров проработать возможность срочной поставки 100 тыс. тонн энергетического угля в Польшу прямо сейчас. У нас есть достаточные объемы для себя и мы можем помочь нашим братьям подготовиться к этой зиме», — отметил он.

Также лидер Украины рассказал о планах к 8 декабря закончить работы по модернизации ЛЭП от Хмельницкой атомной электростанции до польского города Жешув.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина в декабре начнет поставки электроэнергии Польше с расположенной на западе страны Хмельницкой АЭС. По его словам, после 8 декабря Украина будет готова «обеспечить Польшу необходимым объемом электричества».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

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