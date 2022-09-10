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Президент Болгарии: власти страны не намерены принимать жестких мер по экономии энергии

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Depositphotos

Техническое правительство Болгарии не планирует принимать новые меры по экономии электроэнергии. Об этом заявил президент республики Румен Радев, написал ТАСС.

«Болгария является производителем и экспортером электроэнергии, поэтому, пока работает техническое правительство, ограничений в подаче электричества не будет», — заявил Радев.

Глава Болгарии назвал верным путем к стагнации и замедлению экономического роста ограничение потребления и производства электроэнергии. По его словам, главная задача кабмина — не допустить подобных запретов.

Радев добавил, что власти должны заниматься поиском самого дешевого сырья, где бы оно ни было, и обеспечивать наилучшие условия для болгарского бизнеса и для граждан страны, «которые являются самыми бедными в Евросоюзе (ЕС)».

27 апреля российская государственная компания «Газпром» прекратила поставлять газ энергетической компании «Булгаргаз» в связи с тем, что предприятие отказалось оплатить счета за топливо в рублях в установленный срок.

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