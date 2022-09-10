Президент Болгарии: власти страны не намерены принимать жестких мер по экономии энергии

Техническое правительство Болгарии не планирует принимать новые меры по экономии электроэнергии. Об этом заявил президент республики Румен Радев, написал ТАСС.

«Болгария является производителем и экспортером электроэнергии, поэтому, пока работает техническое правительство, ограничений в подаче электричества не будет», — заявил Радев.

Глава Болгарии назвал верным путем к стагнации и замедлению экономического роста ограничение потребления и производства электроэнергии. По его словам, главная задача кабмина — не допустить подобных запретов.

Радев добавил, что власти должны заниматься поиском самого дешевого сырья, где бы оно ни было, и обеспечивать наилучшие условия для болгарского бизнеса и для граждан страны, «которые являются самыми бедными в Евросоюзе (ЕС)».

27 апреля российская государственная компания «Газпром» прекратила поставлять газ энергетической компании «Булгаргаз» в связи с тем, что предприятие отказалось оплатить счета за топливо в рублях в установленный срок.