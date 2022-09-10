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Bloomberg назвал дефицит туалетной бумаги признаком роста инфляции в Европе

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Depositphotos

Стоимость туалетной бумаги и ее дефицит являются верными признаками продолжающегося роста инфляции в Европе. Такое мнение выразил обозреватель агентства Bloomberg по энергетике и сырью Хавьер Блас.

По словам Бласа, дефицит туалетной бумаги в период начала заболеваемости коронавирусом в марте 2020 года, когда люди в панике скупали ее в супермаркетах, был первым сигналом о крупном сбое в цепочке поставок.

Автор материала назвал производство этого средства гигиены индикатором состояния промышленности. Для того, чтобы переработать древесину в целлюлозу, а затем в бумагу, требуется большое количество энергии.

В конце августа биржевая стоимость газа в Европе достигала $3 400 за 1 тыс. кубометров впервые с марта 2022 года.

2 сентября российская государственная энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке работы «Северного потока» на неопределенный срок. В тот день на турбине газопровода выявили ряд протечек.

Ранее 10 сентября агентство Bloomberg, ссылаясь на расчеты Goldman Sachs, написало, что производство в Германии резко сократится на 65% из-за отсутствия газа с трубопровода «Северный поток».

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