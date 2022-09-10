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Губернатор Сахалинской области: добыча газа по проекту «Сахалин-3» начнется с 2025 года

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Максим Богодвид/РИА \«Новости\»

Российская государственная энергетическая компания «Газпром» с 2025 года начнет добычу газа на Южно-Киринском месторождении по проекту «Сахалин-3». Об этом заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, написал ТАСС.

«Сейчас наша стратегическая задача — совместно с «Газпромом» как можно быстрее запустить проект «Сахалин-3». Мы идем по срокам, которые запланировали. С 2025 года в рамках проекта начнется добыча газа, которая составит 5 млрд куб. м.» — сказал Лимаренко.

По его словам, в регионе также осваивают Аяшское месторождение нефти. Там с 2030 года планируют добывать 3 млн тонн нефти ежегодно с дальнейшим наращиванием объемов добычи до 10 млн тонн сырья.

В начале сентября сообщалось, что компания «Газпром» отчиталась о снижении объема добычи газа на 14,6% с начала 2022 года относительно 2021 года.

До этого газета «Коммерсантъ» написала, что российская нефтедобыча за четыре недели августа потеряла около 2% по сравнению с июльскими показателями вслед за снижением производства газа.

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