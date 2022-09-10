Орбан заявил, что правительство Венгрии не допустит нехватки газа и электричества в стране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство не допустит нехватки газа и электричества в стране. Об этом он написал в своих социальных сетях.

«Венгрия и венгерское правительство будут делать то, чего требует Родина. Недостатка в энергии не будет. Это не предсказание, это констатация факта», — отметил он.

Кроме того, премьер указал, что европейские страны, которые отказываются от различных источников энергии, будь то газ, уголь или атомная энергетика, только увеличивают стоимость жизни европейцев и усложняют ситуацию для промышленности на фоне глобальной конкуренции.

Ранее Виктор Орбан заявил, что что последствия «11 тыс. санкций» против России не ослабили ее, но могут «поставить на колени» Европу. По словам премьера, антироссийские санкции оказались неэффективными.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.