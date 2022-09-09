Министр Чинголани: Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года

Италия обретет полную независимость от российского газа к зиме 2024 года в связи с тем, что нашла альтернативу. Об этом заявил министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани, написало агентство «Прайм».

По словам чиновника, Рим заменит почти половину российского топлива — 13 из 29 млрд кубометров — поставками сжиженного природного газа (СПГ). Для приема СПГ Италия построит два плавучих регазификационных терминала, один из которых введут в работу в начале следующего года. Вторую установку начнут эксплуатировать в начале 2024 года.

Чинголани отметил, что республика уже обеспечила себе 25 млрд кубометров топлива. Также Рим намерен экономить примерно четыре млрд кубометров газа за счет выполнения целей по декарбонизации.

Накануне агентство Bloomberg написало, что страны Европы спасутся от энергетического кризиса при помощи плавучих регазификационных установок (ПРГУ), которые стоят дешевле и являются более экологичными, чем наземные установки.

На прошлой неделе президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли заявил, что республика не сможет обойтись без газа из России предстоящей зимой, учитывая возможные пики потребления.