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Банк России продлил запрет на взимание комиссии за выдачу валюты со счетов физлиц

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Depositphotos

Российский Центробанк продлил на полгода — до 9 марта 2023 года — запрет для кредитных организаций на взимание комиссии за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба регулятора на своем сайте.

Меру ввели в марте 2022 года со сроком действия до 9 сентября текущего года.

Кроме того, Банк России продлил до 9 марта 2023 года запрет на взимание комиссии за конвертацию иностранных валют в американские доллары и евро. Кредитные организации не должны брать сбор с клиентов, если они проводили конвертацию для последующей выдачи средств.

В начале августа сообщалось, что российский Центробанк продлил ограничения на снятие наличных денег в иностранной валюте еще на шесть месяцев — до 9 марта 2023 года.

Ранее 8 сентября пресс-служба Банка России сообщила, что россияне во втором квартале 2022 года нарастили объем переводов денег за границу. Отмечается, что существенную часть переводов граждане нашей страны совершили в дружественные страны. Число переводов в недружественные юрисдикции снизилось во втором квартале до 13,5% относительно 42,8% во втором квартале 2021 года.

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