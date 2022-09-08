«Аэрофлот» создаст на Дальнем Востоке воздушный хаб для полетов по России и за рубеж

Авиакомпания «Аэрофлот» создаст на Дальнем Востоке региональную базу, с которой будут осуществляться полеты по России и за рубеж. Об этом заявил гендиректор перевозчика Сергей Александровский, сообщает РИА «Новости».

«Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу – можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы», — пояснил представитель авиакомпании.

Говоря о том, какой аэропорт выбран для базы, Александровский отметил, что это «достаточно условное разделение, где самолеты базируются».

«Предварительно рассматриваем и Владивосток, и Хабаровск – рейсы могут выполняться из обоих городов, не принципиально, где физически самолет находится (базируется – прим. ред.)», — добавил он.

Сколько самолетов планируется разместить на Дальнем Востоке, он при этом не уточнил.

В конце августа в Росавиации сообщили, что программа субсидирования региональных авиаперелетов в России будет расширена на 49 направлений, до 448 маршрутов. О каких направлениях идет речь в сообщении не уточняется.