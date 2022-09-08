Кудрин назвал главную проблему российской экономики

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что главной проблемой для российской экономики является ее зависимость от углеводородов. Об этом Кудрин заявил по ходу выступления на Мосфинфоруме, передает РИА «Новости».

«Самая большая слабость нашей экономики — это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», — отметил он.

Глава Счетной палаты подчеркнул, России нужно научиться работать с этой слабостью.

Ранее Кудрин заявлял, что РФ необходимо перестроить золото-валютные резервы под новые инструменты хранения вместо привычных долларов и евро.

До этого он назвал маловероятной возможность таргетирования курса рубля. По словам Кудрина, те цели, которые ранее поставил перед собой Центральный Банк России, были абсолютно обоснованы.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.