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Мишустин заявил, что санкции Запада не обрушили российскую экономику

Мишустин: российские власти научились профессионально реагировать на санкционные вызовы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские власти с 2014 года уже научились профессионально реагировать на вызовы, которые связанны с санкционным давлением. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Россия 24» для фильма к 220-летию Министерства финансов РФ.

«Закалка нашего правительства, государства, уже профессионально реагирующего на эти вызовы, позволяет избежать тех негативных сценариев, которые наши недоброжелатели нам желают», — сказал глава кабмина.

Мишустин добавил, что санкции, введенные против России в нынешнем году, превосходят по числу ограничения, вводимые против всех стран.

«То, что касается санкций, в частности 2014 года, то, конечно, сравнивая их с санкциями 2022 года, я могу сказать, что количество их, наверное, будет больше, чем количество санкций, введенных против всех стран. То количество санкций, которые ввели против России за такой срок, их даже прочитать будет невозможно за несколько суток, там столько деталей», — отметил он.

Премьер также напомнил о негативных прогнозах в марте 2022 года, когда против Москвы западные страны начали вводить масштабные санкции.

«Падение ВВП планировали больше 25%, инфляцию — больше 30%, крах рубля, практически отсутствие производственных мощностей. Этого просто не случилось», — подчеркнул Мишустин.

Ранее экс-кандидат в президенты Франции, депутат Национального собрания (нижней палаты парламента) Николя Дюпон-Эньян призвал отказаться от антироссийских санкций и не допускать пропаганду украинского лидера Владимира Зеленского.

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