США выделяют Украине военную помощь на $675 млн

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во время пресс-конференции в рамках встречи возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины, что президент Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи на сумму $675 млн. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») одобрил новый транш помощи Украине, который оценивается в 675 миллионов долларов», — сказал Остин.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на анонимного американского чиновника писала, что Министерство обороны США 8 сентября должно объявить о поставке украинской армии вооружений на $675 млн.

По данным издания, Пентагон также передаст Украине боеприпасы для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Кроме того, Bloomberg сообщал, что Байден 8 сентября в формате онлайн проведет переговоры с лидерами «Большой семерки» (G7), НАТО и Европейского союза по вопросу предоставления дальнейшей помощи Украине.