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Минэкономразвития заявило о спаде российской экономики менее чем на 3% по итогам 2022 года

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Спад российской экономики по итогам 2022 года составит менее 3%. Слова заместителя главы Министерства экономического развития России Полины Крючковой приводит ТАСС.

По ее словам, уровень падения российской экономики в годовом выражении окажется менее существенным, чем предполагалось ранее. Предыдущие прогнозы подразумевали спад на 10% и даже 20%.

«Если в марте-апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадет в этом году процентов на 10, а пессимисты — на 20%, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3%», — отметила Крючкова.

6 сентября глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ВВП России к 2030 году превысит показатель 2021-го на 17%. По его словам, это произойдет при «ускоренной адаптации» финансовой и производственной системы страны к международным санкциям.

Для реализации цели существенного наращивания уровня ВВП Минэкономразвития подготовило сценарии развития российской экономики до 2030 года. Предложенные идеи должны помочь справиться со спадом и выйти на устойчивый рост уже к 2024 году.

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