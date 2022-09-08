«Известия»: подавляющее число россиян признались в неумении читать финансовые документы

Три четверти опрошенных россиян (76%) признались, что не умеют читать финансовые документы. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компаний «Сберстрахование», «Сберстрахование жизни» и «СберНПФ».

При этом необходимыми знаниями в денежной сфере обладают меньше четверти граждан. Кроме того, 77% респондентов заявили, что не разбираются в инвестиционных, страховых и пенсионных продуктах. Только меньше половины граждан, принявших участие в опросе, сочли себя финансово грамотными.

Однако по словам экспертов, в реальности разбираться в нюансах финдокументов и продуктов, вероятнее всего, могут меньшее число россиян. Это объясняется в том числе завышенной самооценкой граждан. В лучшем случае финансово грамотными можно считать лишь каждого четвертого россиянина, полагают специалисты.

При этом лучше всего оценивают свои знания в области финансовых продуктов россияне в возрасте 31-40 лет (66%) и граждане с высшим образованием (59%). Менее уверенно в этой области чувствуют себя люди в возрасте 41−50 (45%) и 51−60 лет (35%). Хуже обстоят дела у респондентов со средним и средним техническим образованием — только 33% и 27% людей из этой категории знакомы с нюансами финансовых документов и продуктов.

8 сентября Минфин предложил вернуть пенсионные накопления россиян в их собственность. Речь идет о предоставлении гражданам права инвестировать свои пенсионные накопления по собственному выбору при условии соблюдения определенных критериев. Предполагается, что гражданам будут возвращены накопления, сформированные по системе обязательного пенсионного страхования, и замороженные после 2014 года.