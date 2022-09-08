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Мишустин назвал ФНБ подушкой безопасности для финансирования функций государства

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в интервью телеканалу «Россия 24», что Фонд национального благосостояния (ФНБ) и денежно-кредитная политика Банка России позволили обеспечить стабильное финансирование основных государственных функций.

«Стабилизационный фонд, который позже стал фондом национального благосостояния — это важнейшее завоевание, которое позволило сделать подушку безопасности», — сказал он, добавив, что вместе с российским Центробанком организация позволяет планировать надежное финансирование реализации основных государственных функций.

Мишустин отметил, что решению этой задачи также способствовали создание электронного бюджета, технологических платформ и таможенное администрирование.

Как подчеркнул премьер, вместе эти факторы позволили гражданам России чувствовать финансовую стабильность в условиях санкций.

Ранее Мишустин подписал распоряжение об ускорении выделения денег из Фонда национального благосостояния на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах.

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Санкции против России
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