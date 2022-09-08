Эксперт рассказал, на каких странах сильнее всего скажется дефицит газа

Руководитель Лаборатории низкоуглеродной и циркулярной экономики Центра устойчивого развития Школы управления Сколково Никита Доброславский заявил агентству «Прайм», что энергокризис сильнее всего угрожает странам Восточной Европы и Балканам.

Он отметил, что страны этих регионов сильно завязаны на поставки газа из России. Другие европейские государства, по мнению эксперта, могут поделиться с теми, кто столкнется с дефицитом топлива, однако в ограниченном и точечном порядке.

Доброславский полагает, что на фоне энергокризиса запуск трубопровода «Северный поток – 2» весьма вероятен. И обсуждение этого вопроса, по словам эксперта, уже ведется кулуарно.

«Ждут лишь некоторой разрядки ситуации вокруг Украины – как только это случится, обсуждения примут более предметный характер, поскольку риски для Восточной Европы осознают все», — отметил Доброславский.

Альтернативные маршруты поставок газа, в частности из Канады, потребуют времени и инвестиций, добавил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Евросоюз обрезал себе все возможности для получения дешевого и качественного топлива.

7 сентября стало известно, что Еврокомиссия на следующей неделе примет новые шаги по борьбе с энергокризисом.