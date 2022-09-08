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В Минфине назвали альтернативные доллару и евро валюты

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Depositphotos

Замминистра финансов России Алексей Моисеев заявил РБК, что ключевая альтернатива доллару и евро – китайский юань.

«Валюта, на которую в первую очередь сейчас все смотрят, — это, конечно, юань, потому что там и рынок большой, и курс стабильный <…> Рассматриваются и дирхам (валюта Объединенных Арабских Эмиратов. – «Газета.Ru»), и ряд других валют более мелких рынков», — отметил Моисеев.

Он подчеркнул, что иностранная валюта для обращения в России должна обладать несколькими свойствами: курсовая стабильность, ликвидность и отсутствие заградительного контроля в стране – эмитенте денежной единицы.

«Посмотрите, как у нас изменился объем [торгов на Мосбирже] валютной парой рубль-юань — с февраля вырос в 50 раз. Все расторгуется, если есть спрос и предложение», — сказал заместитель министра финансов.

В то же время, если обращать внимание на индийскую рупию, то возможность ее использования достаточно ограниченная из-за валютного контроля внутри Индии, отметил Моисеев.

Оценивая привлекательность дирхама, он указал, что валюта может быть интересна российским экономическим агентам, однако объем ее использования ограничен, так как рынок достаточно узкий.

Накануне президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что доллар, евро и фунт стерлингов потеряли доверие как резервные валюты.

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