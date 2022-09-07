FT: европейские металлурги предупредили об «экзистенциальной угрозе» для отрасли из-за энергокризиса

Европейская ассоциация производителей цветных металлов (Eurometaux) направила письмо в адрес Еврокомиссии (ЕК), в котором предупредила об «экзистенциальной угрозе» для будущего отрасли из-за «беспрецедентного сокращения выпуска» продукции в связи со стремительным ростом цен на электроэнергию, сообщает Financial Times.

В обращении также говорится о том, что проблемы металлургической отрасли будут углубляться, «если ЕС не вмешается».

«Мы глубоко обеспокоены тем, что предстоящая зима может нанести решающий удар по многим нашим операциям», — говорится в письме, подписанном 40 представителями отрасли.

Они пожаловались на цены на электричество, из-за которых вынуждены приостанавливать работу заводов, как например алюминиевого в Словакии и цинкового в Нидерландах. Металлурги предупредили, что, если они не будут сами производить стратегически важный для оборонной и космической промышленности алюминий, то будут зависеть от импорта. Они отметили, что у многих предприятий истекают контракты на поставки электроэнергии и они не могут заключить новые. В статье отмечается, что цены на электроэнергию выросли более чем в 10 раз по сравнению со средним показателем за предыдущее десятилетие.

Ранее эстонский политик пожаловался, что электричество стало роскошью.