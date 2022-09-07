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EURActiv: в Европе остановили половину предприятий алюминиевой и цинковой промышленности

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Половина предприятий цинковой и алюминиевой промышленности Евросоюза (ЕС) остановились за последнюю неделю. Об этом написал брюссельский портал EURActiv со ссылкой на письмо ассоциации предприятий металлургической промышленности Euromeataux главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

Отмечается, что письмо подписали 40 глав крупнейших европейских промышленных компаний. В Euromeataux подчеркнули, что во избежание полной остановки предприятий металлургической отрасли срочно нужно добиться снижения цен на энергию в ЕС.

«Около 50% возможностей ЕС по производству алюминия и цинка уже были вынуждены прекратить работу из-за энергетического кризиса. На прошлой неделе значительное число промышленных предприятий прекратили работу или уменьшили объемы производства в Европе, и многие последуют их примеру на этой неделе», — сказано в письме.

Кроме того, как пишет EURActiv, опасения по поводу возможного прекращения работы высказали в компаниях по производству цемента, стали, химикатов и удобрений.

Ранее 7 сентября Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложила перенаправить доходы энергокомпаний в ЕС на поддержку «уязвимых групп потребителей».

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