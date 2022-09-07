Мьянма заявила о готовности закупать у России нефтепродукты, удобрения и топливо

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн заявил, что его страна уже начала покупать нефтепродукты у России. Его слова на Восточном экономическом форуме приводят «Известия».

По словам Хлайна, первая партия российского дизельного топлива прибудет в Мьянму уже через несколько дней.

Он также сообщил о готовности Пномпеня оплачивать поставки нефтепродуктов их России рублями, указав на свободу от ограничений и удобство этой валюты при взаиморасчетах с РФ. Кроме того, премьер заявил, что страна хочет закупать у России удобрения и топливо.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума отметил позитивное развитие отношений между Россией и Мьянмой.

Глава РФ также заявлял, что страна не намерена поставлять газ и нефть в ущерб себе в случае введения ограничения на российские энергоресурсы в странах Евросоюза.