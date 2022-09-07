BDI: 90% немецких компаний считают рост стоимости энергии и сырья большой проблемой

Более чем 90% немецких компаний назвали большой проблемой рост цен на энергию и сырье. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы федеральной ассоциации немецкой промышленности BDI.

«Более 90% компаний считают рост цен на энергию и сырье серьезной (58%) или жизненно важной проблемой (34%). В феврале 2022 года всего 23% оценили проблему как жизненно важную», — сказано в пресс-релизе организации.

28% организаций в среднесрочной перспективе планируют поменять источник топлива для меньшей зависимости от газа. 37% компаний на момент подготовки исследования, оставались зависимыми от природного газа.

В пресс-службе BDI отметили, что каждое десятое предприятие полностью остановило или временно свернуло производство в Германии. Каждая четвертая компания рассматривает или уже находится в процессе перемещения акций/частей производства и рабочих мест за пределы страны.

Накануне пресс-служба Института исследования экономики имени Лейбница сообщила, что число немецких граждан и фирм в стране, которых признали банкротами, в августе выросло на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.