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Замглавы Минэнерго Сорокин заявил об ограничении роста цен на бензин на АЗС в рамках инфляции

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Евгений Переверзев/РИА «Новости»

Рост цен на бензин на российских автозаправочных станциях (АЗС) в этом году будет ограничен лишь ростом инфляции. Об этом заявил замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает «Интерфакс».

«В настоящий момент оптовая цена на нефтепродукты является комфортной для сетей АЗС. Благодаря этому цены на бензин с начала этого года почти не выросли — несмотря на инфляцию», — отметил Сорокин.

По его словам, инфляция в первой половине года сначала ускорялась, но уже сейчас ее рост замедлился.

Он добавил, что в России удалось сохранить уровень переработки топлива, что позволило насытить внутренний рынок. Это, в свою очередь, привело к отсутствию существенных скачков цен на бензин в опте.

24 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Московской топливной ассоциации написал, что за прошедшую неделю стоимость бензина марок АИ-92 и АИ-95 на российских автозаправочных станциях увеличилась в среднем на 2 и 7 копеек соответственно. Повышение стоимости топлива обусловлено рядом факторов. Среди ключевых — двукратное снижение рентабельности продаж бензина на заправках за последние полтора месяца и ростом оптовых цен на топливо в июле.

Позже Федеральная антимонопольная служба признала необоснованным завышение стоимости бензина в Нижегородской области и Пермском крае. В ходе рассмотрения дел было установлено, что расходы компаний, которые необходимы для розничной реализации бензинов АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте.

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