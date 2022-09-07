Путин рассказал о согласовании основных параметров поставок газа в Китай через Монголию

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), рассказал, что все основные параметры поставок газа в Китай через Монголию согласованы, в том числе цены. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин отметил, что Монголия является дружественной для России страной, а также стабильным в политическом плане государством, поэтому, по его словам, здесь нет никаких проблем.

«Все основные параметры этой сделки согласованы, даже договорились с китайскими друзьями о ценовых параметрах, что всегда не так просто. Наши китайские друзья — сложные переговорщики, конечно, при любой сделке исходят из своих национальных интересов, что очень правильно. Но они стабильные и надежные партнеры и рынок колоссальный», — отметил российский лидер.

Ранее Владимир Путин по ходу пленарной сессии ВЭФ указал на причины роста цен на продовольствие во всем мире. По мнению президента, сохраняются отдельные ограничения, которые мешают России работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках.