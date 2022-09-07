В Чехии заявили о желании снять вопрос о потолке цен на газ из РФ с повестки Совета ЕС

Глава Минпромторга Чехии Юзеф Сикела заявил, что председательствующая в ЕС страна хочет снять вопрос об ограничении цен на газ из РФ с рассмотрения в Совете ЕС. Его слова передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что ограничение цен на топливо из РФ не является решением энергокризиса.

«Чехия хочет снять вопрос об ограничении цен на российский газ с рассмотрения в Совете ЕС, поскольку это политический инструмент, а не решение энергетического кризиса», — сказал Сикела.

Ранее издание Politico писало о том, что в Евросоюзе хотят ограничить цену на газ из РФ на уровне €50 за мегаватт-час, однако считают такой шаг рискованным.

Президент Франции Эммануэль Макрон говорил о готовности Парижа поддержать установку потолка цен на российский газ в случае предложения такой меры Еврокомиссией.