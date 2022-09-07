Путин заявил, что РФ сумела защитить сферу добычи сырья от недружественных действий

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что Российская Федерация защитила сферу добычи сырья от недружественных действий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, теперь Россия делает ставки на умное освоение природных ресурсов, добываемое сырье будет в первую очередь применяться для глубокого производства внутри страны, для укрепления ее суверенитета, для увеличения доходов граждан и развития российских регионов.

«Мы уже защитили сферу добычи сырья от недружественных действий. Теперь только компании в российской юрисдикции имеют право осваивать наши ресурсы», — сказал российский лидер.

В ходе этого же выступления Путин ранее заявил, что инфляция в России по итогам года может остановиться на 12%.

Также президент сообщил, что уровень безработицы в России находится на историческом минимуме.