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Греф рассказал о приеме на работу бывших сотрудников иностранных компаний

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, выступая на пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке, рассказал о приеме на работу бывших сотрудников иностранных компаний, которые ушли из РФ.

«Большое количество специалистов пришло к нам после ухода иностранных компаний из России как к крупнейшему работодателю в стране. Мы не смогли этого не заметить. Чем выше конкуренция, тем больше шансов построить конкурентоспособную экономику. Хорошая новость на рынке IT заключается в том, что сохраняется жесткая конкуренция. Думаю, IT-специалистам будет, из чего выбирать. У нас нет проблем с junior-специалистами и дефицита высококвалифицированной рабочей силы. Вне зависимости от прихода-ухода иностранных компаний конкуренция за кадры будет сохраняться всегда», — рассказал Герман Греф.

Также в пресс-службе Сбербанка рассказали, что с марта по август 2022 года на работу в банк было нанято более тысячи человек.

«За период с марта по август мы наняли более 1 тыс. человек – это первоклассные специалисты в сфере ИТ, продаж, HR, которые приоритетно рассматривали Сбер в качестве нового места работы. В итоге мы наняли профессионалов, для которых Сбер стал равноценной заменой» — добавили в пресс-службе банка.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.

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VII Восточный экономический форум: на пути к многополярному миру
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