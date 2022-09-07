Россияне вывели на зарубежные депозиты свыше 1 трлн рублей в первом полугодии

Россияне увеличили свои депозиты на зарубежных счетах в период с января по июнь на 1,019 трлн рублей. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.

Согласно данным регулятора, около 540 млрд рублей пришлось на первый квартал 2022 года, где большая часть от этой суммы, 331,6 млрд рублей, было переведено в феврале 2022 года. Во втором квартале депозиты россиян пополнились еще на 480,1 млрд рублей.

После рекордного показателя в феврале, в марте объем переведенных средств на депозиты сократился до 173,8 млрд рублей. В апреле он был еще меньше, опустившись до 114,4 млрд рублей, а в мае он был на уровне 99,6 млрд рублей. Причем майский результат стал одним из самых низких с начала года (в январе – 34,3 млрд рублей).

В конце мая депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в письме к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с предложением увеличить страховые гарантии для клиентов с рублевыми вкладами. По его словам, в настоящее время банки могут компенсировать средства на сумму до 1,4 млн руб. вне зависимости от формата вклада.