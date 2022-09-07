Греф: влияние доллара на экономику РФ снизится в пользу юаня

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе пресс-конференции на ВЭФ выразил мнение, что Китай неизбежно станет ключевым российским партнером, в то время как крупнейший торговый партнер РФ — Европа — выпал.

«Я бы называл это термином «развитие сотрудничества», и для экспортоориентированной экономики... должны быть ключевые партнеры, и Китай таким ключевым партнером России неизбежно станет», — полагает Греф.

Соответственно будет замещаться роль доллара и евро на юань, разъяснил он.

«Я не думаю, что Россия вернется в такую же ситуацию влияния доллара на внутреннюю экономику, скорее всего, что будет расти значение собственной валюты объективно. В какой-то части произойдет замещение несколькими крупными валютами, в первую очередь юанем, конечно, доллара и евро», — заключил Греф.

Ранее стало известно, что часть российских банков начали или уже готовятся выдавать кредиты корпоративным клиентам в юанях, постепенно замещая доллар в своих кредитных портфелях. Как пишет «Коммерсант», кредиты будут выдаваться по рыночным ставкам, которые будут сопоставимы с кредитами в долларах или евро.