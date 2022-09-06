В США заявили о готовности Индии обсуждать ограничение цен на нефть из РФ

Индия «открыта» к идее присоединиться к усилиям по ограничению цен на российские нефтепродукты. Об этом заявил в интервью Bloomberg заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

«На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают присоединение [к лимиту цен на нефть из РФ]», — сказал министр.

В США полагают, что подобная мера позволит, с одной стороны, не ограничивать поставки российской нефти на мировой рынок, что может вызвать скачок цен, а с другой ограничит доходы России.

9 сентября Совет ЕС по энергетике рассмотрит возможность ограничения цен на российский газ в качестве меры сдерживания цен на энергетические ресурсы. Франция уже объявила, что поддержит эту меру, если Европейская комиссия предложит ее. Париж также поддерживает совместные закупки газа, что может позволить Европе приобретать топливо по более низкой цене.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.