«Ъ»: страховые компании стали навязывать россиянам дополнительные услуги при покупке ОСАГО

В конце лета 2022 года в России участились случаи навязывания страховыми компаниями (СК) клиентам дополнительных продуктов к обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО). Стоимость оформления самого полиса при этом увеличивается до 50%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные финансового маркетплейса «Банки.ру».

«В августе появились десятки жалоб со стороны покупателей ОСАГО, тогда как раньше счет шел на единицы. Судя по отзывам, клиентам навязывают каско, страхование жизни, недвижимости и т. д. Иногда дополнительная страховка прибавляет до 50% к цене полиса ОСАГО», — говорится в материале.

Клиенты «Югории» пожаловались, что оформить ОСАГО в офисе невозможно без оформления дополнительных продуктов. В то же время пройти процедуру онлайн нельзя. А в «Астро-Волге», по словам потребителей, оформляют дополнительную страховку без предупреждения.

В Центробанке подтвердили случаи обращения клиентов страховых компаний о попытках навязывания дополнительных услуг при оформлении полиса. Однако там подчеркнули, что речь не идет о существенном увеличении числа подобных жалоб в августе по сравнению с показателями июля.

6 сентября вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил о массовом отказе россиян от покупок ОСАГО на фоне удорожания стоимости оформления полиса. По его словам, страховые компании в России не будут снижать цены даже после расширения тарифного коридора на 26%, намеченного на 13 сентября, поскольку им это не выгодно.