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Российские банки выдали кредитов более чем на 1 трлн рублей впервые с февраля

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Depositphotos

В августе 2022 года объемы кредитования физических лиц в России впервые с февраля составили 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные аналитиков исследовательской компании Frank RG.

«В августе российские банки выдали розничных кредитов на сумму 1,1 трлн рублей. Августовский результат на 28% выше июльского, но на 10% ниже результата августа прошлого года», — говорится в исследовании.

Больше триллиона рублей в 2022 году банки смогли выдать лишь в феврале. Тогда объем предоставленных займов составил 1,095 трлн рублей. Однако на протяжении большей части 2021-го аналогичные ежемесячные показатели были выше, утверждают в Frank RG.

«В прошлом году выдачи розничных кредитов били рекорды: с марта по декабрь банки стабильно выдавали физлицам более 1 трлн рублей, объем выдач варьировался от 1,2 трлн рублей до почти 1,4 трлн рублей», — сообщили в компании.

Самый большой вклад в выдачи займов в августе 2022 года принесли кредиты наличными. За последний летний месяц банки выдали россиянам 539 млрд рублей таких кредитов. Этот показатель оказался на четверть больше, чем в июле. Средний чек кредитов наличными в августе составил 249 тыс. рублей, что на 1,61% больше, чем в июле, указывается в исследовании.

5 сентября первый зампред Сбербанка Кирилл Царев заявил, что объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала 2022 года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам.Основным драйвером по выдаче стали кредитные карты (+20%), а также ипотека (+7,3%).

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