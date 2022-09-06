Власти Италии намерены сократить потребление газа в стране более чем на 5 млрд кубометров

Италия примет меры по сокращению потребления природного газа, сэкономив порядка 5,3 млрд кубометров топлива. Об этом сообщает газета il Messaggero со ссылкой на регламент министерства экологического перехода.

В специальный план по экономии энергопотребления в Италии вошли: сокращение использования тепловых установок, использование в зимний отопительный сезон электрических тепловых насосов, включение функции низкого энергопотребления холодильников, запрет на использование в телевизоре режима ожидания и другие меры.

«Оценки воздействия всех мер сдерживания приводят к экономии порядка 5,3 миллиарда кубометров газа, учитывая максимизацию производства электроэнергии из топлива, отличного от газа (около 2,1 млрд кубов), и экономию, связанную с сокращением отопления (3,2 млрд кубов)», — говорится в материале.

Документ призван обеспечить запасы топлива, которые на европейском уровне «позволят подготовиться к возможным прекращениям поставок газа из России». Подобные меры экономии приведут к снижению температуры на 1°С при отоплении зданий.

6 сентября глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах предрек Европе ухудшение энергокризиса в осенне-зимний отопительный сезон из-за опасений по поставкам газа из России. По его словам, текущие цены на газ на оптовом рынке в 20 раз превышают показатели 2020 года.