«Роснефть» и Дальневосточный университет создадут Центр компетенций

НК «Роснефть» и «Дальневосточный федеральный университет» в рамках VII Восточного экономического форума заключили Соглашение о создании Центра компетенций.

Центр станет важным элементом научно-образовательной инфраструктуры, сформированной в университете при поддержке Компании. Предполагается создание учебных лабораторий по таким перспективным направлениям как робототехника, компьютерное программирование и проектирование, VR/AR-технологии для организации проектной работы, судомоделирование. Для повышения качества инженерного образования планируется создание центра компетенций в области судостроения и морской техники.

На базе Центра будет развиваться система дополнительного образования учащихся десяти инженерных «Роснефть-классов» Приморского края, два из которых действуют в Университетской школе ДВФУ. Кроме того, планируется реализация программы повышения квалификации и переподготовки кадров работников предприятий судостроения и судоремонта, расположенных в регионе.

В Центре будут регулярно проводиться профориентационные, рекрутинговые мероприятия Компании, осуществляться повышение квалификации педагогов «Роснефть-классов», а также преподавателей техникумов и колледжей Приморского края. Центр компетенций «Роснефти» обеспечит участие бизнеса в разработке образовательных программ.

Одним из направлений работы Центра станет выявление перспективных для Компании идей и проектов в рамках научной деятельности для последующего выполнения исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Документ подписан в развитие Соглашения о сотрудничестве между Компанией и Университетом, действующего с 2018 года.