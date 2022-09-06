Глава МИД Германии Бербок: санкции против России не будут сняты из-за газового кризиса

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что антироссийские санкции не будут сняты из-за ситуации вокруг поставок газа. Об этом она сообщила на мероприятии в МИД ФРГ, передает РИА «Новости».

Также она добавила, что российская сторона якобы прибегает к «шантажу», называя «несостоятельные технические причины», имея в виду ситуацию с газопроводом «Северный поток», поставки газа по которому были сокращены из-за отсутствия соответствующих турбин.

Бербок отметила, что теперь «выступают против наших санкций (против России) вообще, которые якобы препятствуют дальнейшим поставкам газа», добавив, что «мы должны ясно сказать, что мы не поддадимся».

По словам министра, Россия якобы угрожает энергетической безопасности Германии, а для устранения этой угрозы необходимо полностью освободиться от «зависимости от ископаемой энергетики».

Ранее Бербок заявляла, что Берлин выступает против полного эмбарго на российские газ и нефть, так как ФРГ не может за один день отказаться от ископаемых энергоресурсов из России.

Накануне глава минэкономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек говорил, что власти Германии планируют обеспечить энергоснабжение страны поставками газа из соседних стран и плавучими терминалами сжиженного природного газа.

6 сентября депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала немцев выйти на массовые протесты против антироссийских санкций и провальной энергетической и социальной политики властей ФРГ.