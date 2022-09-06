Глава Uniper Маубах предсказал ухудшение ситуации из-за опасений по поставкам газа из РФ

Худшие времена еще впереди, так как сохраняются опасения по поводу поставок газа из России в Европу осенью и зимой. Об этом CNBC заявил глава немецкого энергетического гиганта Uniper Клаус-Дитер Маубах.

«Прекращение Россией поставок по «Северному потоку» и последующий скачок цен на газ в Европе, вероятно, усугубят ситуацию для компании», — отметил Маубах.

По его словам, текущие цены на газ на оптовом рынке в 20 раз выше показателей, которые были в 2020 году.

5 сентября министр по делам экономики и защиты климата ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил о высоком уровне энергобезопасности в стране, призывая при этом не исключать негативных сценариев. В то же время, согласно его оценке, энергобезопасность в стране находится «на высоком уровне», а энергосети «стабильны».

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что энергетические проблемы являются центральным вопросом и испытанием для Европы. По ее словам, региону может грозить раскол на фоне дефицита энергии, спровоцированного кризисом на Украине.