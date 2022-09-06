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ЦБ ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

ЦБ 1 октября ограничит продажу бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центральный банк России начнет ограничивать продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Об этом сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

Банк России направил брокерам предписание, согласно которому, с 1 октября 2022 года они не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг из недружественных стран, если в результате сделки их доля в портфеле инвестора превысит 15%.

Уточняется, что с 1 ноября 2022 года порог для таких сделок составит 10% портфеля клиента, а с 1 декабря — 5%. С 1 января 2023 года брокеры должны останавливать исполнение любого поручения неквалифицированного инвестора по подобным сделкам.

В сообщении ЦБ говорится, что такое решение призвано минимизировать «инфраструктурные риски для неквалифицированных инвесторов», так как возможность распоряжаться приобретенными активами может быть заблокирована иностранными финансовыми институтами. При этом защищать права владельцев ценных бумаг после блокировки очень сложно, поскольку решение проблемы находится вне российской юрисдикции. Уточняется, что от подобных блокировок уже пострадали более 5 млн инвесторов.

Ранее сообщалось, что Банк России допустил легализацию трансграничных операций в криптовалютах.

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