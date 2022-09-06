Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о том, что Сбербанк продолжит отстаивать в судебном порядке свои права в ЕС и на Украине.

«Мы подали соответствующие требования относительно экспроприации собственности, которая произошла на Украине, и дальше будем производить этот арбитраж. Что касается европейского рынка, мы будем отстаивать интересы на этом рынке тоже», — сказал он.

В июле Сбербанк обращался с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать почти $405 млн с Международного резервного банка - бывшего дочернего предприятия.

В мае Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решил принудительно изъять украинские активы Сбербанка и ВЭБ.РФ. Согласно решению СНБО, национализации на Украине подлежали, в частности, 99,77% акций зарегистрированного на Украине «Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка», принадлежащие ВЭБ.РФ, а также 100% акций зарегистрированного на Украине «Международного резервного банка», принадлежащие российскому Сбербанку.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, главная тема форума - «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс.