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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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В X5 Group допустили перерегистрацию в России

Президент X5 Group рассказала о планах открыть минимум 2 тыс. магазинов в 2023 году

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Пресс-служба X5 Group

Президент компании X5 Group Екатерина Лобачева в интервью РИА «Новости» в рамках ВЭФ-2022 (Восточный экономический форум) заявила о планах перенести регистрацию из Нидерландов в Россию и открыть в стране не менее 2000 магазинов.

«На следующий год у нас тоже очень амбициозный план развития — открыть не менее 2000 магазинов разных форматов, будем оценивать ситуацию при подготовке бюджета следующего года», — сказала она.

По словам Лобачевой, в этом году есть планы по открытию более 1800 магазинов, в том числе 1400 «Пятерочек» и более 400 «Чижиков».

Президент X5 также добавила, что ее компания пока зарегистрирована в Нидерландах, но изучаются варианты по возможной перерегистрации в России.

Ранее сообщалось, что крупнейшие российские продуктовые сети по итогам первых шести месяцев 2022 года нарастили совокупную выручку на 26,5%, до 3,75 трлн рублей. Лидером рейтинга в сегменте сетей товаров повседневного спроса (FMCG) осталась X5 Group. Совокупная выручка группы за первое полугодие увеличилась на 18,8% до 1,35 трлн рублей.

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