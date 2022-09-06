Песков: «Газпром» начнет активные поиски новых покупателей при отказе ЕС от газа РФ

Россия начнет активнее искать новых покупателей в случае, если вся Европа решит отказаться от российского газа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете «Известия».

«Чем меньше газа продается на Запад, тем активнее будут попытки наших продавцов газа, то есть «Газпрома», найти альтернативных покупателей. Это абсолютно естественно», — сказал представитель Кремля.

По его словам, еще предстоит выяснить, как удачно получится компенсировать эти выпадающие объемы продаваемого газа.

Ранее Песков объяснил, почему Европа несет ответственность за ремонт турбин «Северного потока»

2 сентября «Газпром» сообщил, что транспортировку газа по «Северному потоку — 1» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования.

По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, прокачка голубого топлива возобновится, «как только будет решен вопрос в соответствии с контрактным обязательством по ремонту турбины» для газопровода.