FT: поставщик газа в Британии Centrica попросил миллиардные кредиты из-за энергокризиса

Главный британский поставщик газа компания Centrica решила обратиться к банкам, чтобы получить многомиллиардные кредиты из-за энергетического кризиса. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники в кредитных организациях.

«Средства необходимы для повышения ликвидности на фоне чрезвычайной нестабильности на энергетических рынках», — отметили источники издания.

По их словам, уменьшение поставок газа со стороны России привело к тому, что оптовые цены резко поднялись вместе с суммами, которые необходимо вносить в качестве залога на бирже во время торгов.

Эксперты сошлись во мнении, что просьба Centrica о выделении средств также окажет серьезное давление на нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. При этом с заявлением о дальнейшей политике в сфере энергетики Трасс выступит 8 сентября.

В конце августа агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса сообщило, что власти Великобритании могут отключить электроэнергию в этом зимнем сезоне без предупреждения в адрес граждан.