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Станислав Кузнецов: на всех системах кибербезопасности в РФ должны использоваться отечественные разработки

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Пресс-служба Сбербанка

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов принял участие в сессии Восточного экономического форума «Продвижение российского ПО: возможности внутреннего рынка и перспективы экспорта», посвященной импортозамещению IT-решений, в том числе обеспечивающих информационную безопасность страны. Он отметил, что в текущих реалиях особое значение приобретает софт в сфере кибербезопасности, ведь прямо сейчас против России ведется организованная кибервойна, целью которой является вывод из строя всей критической инфраструктуры страны.

«В основе противостояния киберпреступникам находятся центры киберзащиты, и как раз они должны в первую очередь иметь отечественный софт. В Сбере такой центр есть, и в нем на 90% — разработки Сбера. Однако в стране в целом пока таких центров немного — мы насчитали всего пять. Хотелось бы, чтобы их было значительно больше», — сказал Кузнецов.

Также он акцентировал внимание участников дискуссии, что на значимых объектах критической инфраструктуры страны уже к 2025 году должны применяться только российские решения. А если говорить о системах кибербезопасности, то в них нужно использовать исключительно отечественные разработки, независимо от их масштаба.

«У Сбера есть несколько разработок в сфере кибербезопасности, которыми мы гордимся. Среди них система антифрода, которая позволяет предотвращать 99% телефонного мошенничества, и система анализа киберугроз — лучшая в мире по оценкам западных экспертов. Мы готовы такими системами делиться. В области кибербезопасности нам остается всего два года, чтобы сделать еще один рывок и обеспечить собственными разработками защиту всего периметра государства.

Критическая инфраструктура используется крупнейшими компаниями страны, и очень важно иметь надежную защиту, ведь в условиях кибервойны любые ошибки и неконкурентные решения могут привести к катастрофическим последствиям. И важно не просто объединять усилия — должна быть более активная роль государства», — сказал Кузнецов.

По мнению Станислава Кузнецова, чтобы успешно решить задачу перехода на отечественное ПО, необходим единый орган управления, а также единые правила и требования, единые процессы, которые распространяются и на государство, и на бизнес.

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