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Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
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Вице-премьер объяснил, почему россиянам нужно отдыхать в своей стране

Вице-премьер Чернышенко заявил, что отдыхать в России «лучше, интереснее и безопаснее»

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в свете ужесточения Европейским союзом выдачи шенгенских виз российским гражданам посоветовал им отдыхать в РФ, так как здесь, по его мнению, «лучше, интереснее и безопаснее». Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости» на ВЭФ-2022.

«Отдыхать нужно в России, не потому, что нас почему-то перестала пускать Европа, а потому что здесь гораздо лучше, интереснее и безопаснее, и, конечно, сейчас создание туристической инфраструктуры и сервисы будут соответствующие», — отметил он.

Ранее верховный представитель организации по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы у российского туриста не станет основанием для разрешения на въезд в страну в ЕС. Он отметил, что виза является только предварительным условием для посещения государства, находящегося в Евросоюзе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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