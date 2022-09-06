Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Янковский предложил назвать аналог «Кинотавра» «Фестиваль — и... 09:09
Бритни Спирс резко ответила 15-летнему сыну, выступившего в защиту дедушки 09:09
Песков заявил о сокращении ВВП России немногим более чем на 2% к концу года 09:07
ФМБА создало российскую вакцину против оспы обезьян 08:59
Теннисистка Касаткина: уже не сыграю под российским флагом, моя же страна отобрала... 08:57
В Кремле рассказали об отношениях России и Британии после прихода Трасс 08:56
В Индии родители убили 11-летнюю дочь за общение с мальчиком 08:56
Житель Новой Москвы застрелил женщину, выгуливавшую собаку без намордника 08:55
Стремоусов: конституция Украины больше не распространяется на регион 08:55
Песков объяснил, почему Европа несет ответственность за ремонт турбин... 08:54

Аналитик Чэн Хунган заявил об успешном сотрудничестве Китая и России на фоне санкций

close
100%
AP

Антироссийские санкции со стороны западных стран положительно повлияли на торговые отношения между Россией и Китаем. Об этом РИА «Новости» заявил старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган.

«После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС довели до предела применение санкций против России, что повлекло серьезные последствия не только для РФ, но и для стран Евросоюза. В то же время торговля между Китаем и Россией также испытала определенное влияние, но общая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран не изменилась», — отметил Чэн Хунган.

По его словам, глобальные цепочки поставок серьезно пострадали, а мировая экономика постепенно снижается. При этом экономическое сотрудничество России и Китая улучшается и продолжает воодушевлять. Например, в период с января по июль 2022 года объем китайско-российской торговли увеличится на 29%, до $97,71 млрд. К концу года этот показатель может возрасти до $170 млрд, что может стать рекордом.

Он добавил, что мощность «Силы Сибири-1» вырастет с 38 млрд до 48 млрд кубометров газа в год. Кроме того, приближается запуск проекта «Сила Сибири-2», чья мощность будет на уровне 50 млрд кубометров в год.

Ранее во вторник председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в скором времени, тогда туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть