Аналитик Чэн Хунган заявил об успешном сотрудничестве Китая и России на фоне санкций

Антироссийские санкции со стороны западных стран положительно повлияли на торговые отношения между Россией и Китаем. Об этом РИА «Новости» заявил старший научный сотрудник аналитического центра Тайхэ Чэн Хунган.

«После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС довели до предела применение санкций против России, что повлекло серьезные последствия не только для РФ, но и для стран Евросоюза. В то же время торговля между Китаем и Россией также испытала определенное влияние, но общая положительная динамика торгово-экономического сотрудничества двух стран не изменилась», — отметил Чэн Хунган.

По его словам, глобальные цепочки поставок серьезно пострадали, а мировая экономика постепенно снижается. При этом экономическое сотрудничество России и Китая улучшается и продолжает воодушевлять. Например, в период с января по июль 2022 года объем китайско-российской торговли увеличится на 29%, до $97,71 млрд. К концу года этот показатель может возрасти до $170 млрд, что может стать рекордом.

Он добавил, что мощность «Силы Сибири-1» вырастет с 38 млрд до 48 млрд кубометров газа в год. Кроме того, приближается запуск проекта «Сила Сибири-2», чья мощность будет на уровне 50 млрд кубометров в год.

Ранее во вторник председатель союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь заявил, что ограничения в сфере российско-китайского туризма, связанные с коронавирусом, могут быть сняты в скором времени, тогда туристическая сфера станет еще более привлекательным направлением для инвесторов из двух стран.