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Издание OilPrice написало, что США не смогут отказаться от российского урана

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Dmitry Lovetsky/AP

Для США невозможно отказаться от импорта еще одного российского сырья — урана, который используется в ядерных реакторах. Об этом пишет издание OilPrice.

По мнению автора материала Алекса Кимани, несмотря на запрет импорта углеводородов из России, Вашингтон даже не пытался вводить аналогичные меры в отношении урана.

Теоретически уран в реакторах можно заменить торием, но возлагать большие надежды на это не стоит, говорится в статье.

По оценке Кимани, США в гораздо большей степени зависит от российского урана, чем от нефти. По данным издания, в прошлом году было импортировано около 14% от общего объема и 28% услуг по обогащению.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров подтвердил, что Россия согласилась с последней версией договоренности по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

При этом возобновление СВПД напрямую зависит от участия США в соглашении и их готовности снять санкции с Ирана. В последнее время Вашингтон активно участвует в переговорах по этому вопросу, не исключая своего возвращения в иранскую сделку. Однако США требуют от Ирана отказаться от ряда ключевых условий снятия санкций, в том числе не поддерживают призыва Тегерана к сворачиванию международного расследования о происхождении следов урана на ряде объектов страны.

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