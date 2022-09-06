Глава Минэнерго Шульгинов: Россия к концу года увеличит экспорт электроэнергии в КНР на 20%

Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил ТАСС, что ожидается рост экспорта электроэнергии в Китай на 20% к концу 2022 года.

«Рост [будет] к концу года процентов на 20 к прошлому году», — отметил он.

В конце августа стало известно, что на фоне аномальной жары Китай нарастил поставки электроэнергии из России с января по июль на 70%. Однако российские поставки все еще ниже предельной пропускной способности электросетей.

По словам экспертов, с ростом объемов поставок растет и цена электроэнергии. Кроме того, увеличение максимальных объемов экспорта в Китай возможно лишь при реализации совместных проектов по строительству новой генерации на Дальнем Востоке.

В июле стало известно, что с февраля по май 2022 года Россия смогла увеличить прибыль от продажи энергоресурсов Китаю и Индии в два раза, до $24 млрд.