Россиянам объяснили, когда банк может забрать часть денег со счета

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин заявил, что каждый месяц клиенты банков видят списание части денег, к примеру, за SMS-информирование обслуживания счета, передает агентство «Прайм».

Он указал, что такие отчисления являются абсолютно законными, поскольку клиенты давали свое согласие при подписании договора с банком. Как отметил эксперт, списывать средства со счетов клиентов без их предварительного согласия категорически запрещено.

Ряд банковских услуг предусматривают обязательные комиссии, от которых нельзя отказаться по условиям договора. Если клиент не желает их оплачивать для него есть лишь один вариант – не заключать данный договор, продолжил он.

Юрист также рассказал, что банк имеет право снимать деньги со счета должников, но только по исполнительным листам. Инициировать этот процесс могут только судебные приставы или налоговая инспекция. В других случаях банк может заморозить счета россиян или часть средств при наличии сомнений в законности их происхождения, а также если по вкладам и счетам не было движения в течение двух лет. Если вкладчик объяснит происхождение денег, то банк должен их вернуть.

Ранее сообщалось, что крупные российские банки решили запустить временные предложения по вкладам, где ставка будет повышенной.