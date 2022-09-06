Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в Чечне «в другое... 01:24
Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году 01:21
Биатлонистка Казакевич вспомнила, как бежала эстафету на Играх в день похорон... 01:10
Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве 01:09
Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске 01:00
Оппозиция в Британии возмущена лимитом цен на электроэнергию... 00:56
В России во всех квартирах с газом могут установить сигнализаторы утечек 00:51
Экс-арбитр Федотов оценил решение судьи трижды перебить пенальти в матче «Торпедо»... 00:50
Раненую белую медведицу перевезут с острова Диксон на лечение в Москву 00:47
Рублев поделился эмоциями после победы над Норри на US Open 00:35

В Минэнерго заявили, что новую энергостратегию России подготовят к середине 2023 года

close
100%
Depositphotos

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил ТАСС, что новую энергетическую стратегию страны подготовят к середине 2023 года.

Стратегия, в свою очередь, рассчитана до 2050 года.

«Мы сейчас занимаемся переносом сроков ее составления: с 15-го сентября этого года — на середину 2023 года», — отметил министр.

Он объяснил, что необходимость изменения сроков связана с большим количеством неопределенностей в отрасли. Вместе с тем, по словам Шульгинова, ключевая роль в энергетике России будет отведена Дальнему Востоку.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия может избежать западных санкций путем сотрудничества с фирмами-страховщиками из «дружественных» стран, а также создания собственной компании по страхованию морских перевозок нефти.

Прежде он также указывал, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них. Шульгинов отмечал, что справиться с мировым энергетическим кризисом можно исключительно при условии восстановления естественных цепочек поставок топлива.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть