В Минэнерго заявили, что новую энергостратегию России подготовят к середине 2023 года

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил ТАСС, что новую энергетическую стратегию страны подготовят к середине 2023 года.

Стратегия, в свою очередь, рассчитана до 2050 года.

«Мы сейчас занимаемся переносом сроков ее составления: с 15-го сентября этого года — на середину 2023 года», — отметил министр.

Он объяснил, что необходимость изменения сроков связана с большим количеством неопределенностей в отрасли. Вместе с тем, по словам Шульгинова, ключевая роль в энергетике России будет отведена Дальнему Востоку.

Ранее Шульгинов сообщил, что Россия может избежать западных санкций путем сотрудничества с фирмами-страховщиками из «дружественных» стран, а также создания собственной компании по страхованию морских перевозок нефти.

Прежде он также указывал, что санкции западных стран в отношении России вызвали перебои в поставках энергоносителей и рост мировых цен на них. Шульгинов отмечал, что справиться с мировым энергетическим кризисом можно исключительно при условии восстановления естественных цепочек поставок топлива.