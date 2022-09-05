В «Газпроме» предупредили о рисках возобновления прокачки газа по «Северному потоку»

Дальнейшая прокачка газа по «Северному потоку» без устранения течи масла на агрегате Trent 60 на станции «Портовая» может привести к возникновению пожара или взрыва. Об этом предупредили в пресс-службе компании «Газпром».

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — заявили в компании, указывая на то, что «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла – порядка 288 градусов».

В «Газпроме» отметили, что при проведении проверки в июле утечку не выявили. При этом подобную проблему ранее выявили на другом агрегате, где она «прогрессировала и имела более обширный характер», что может свидетельствовать о ее системности.

Утечку масла, как говорится в письме Siemens можно устранить только в условиях специализированного ремонтного предприятия, добавили в компании.

2 сентября стало известно, что «Северный поток» не могут запустить в обещанный срок, так как на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была «обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».