Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Россия вышла из соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японцами 20:55
Глава Минэнерго Шульгинов заявил, что Россия по итогам 2022 года сократит добычу... 20:53
42-летняя певица Слава снялась топлес после пластической операции 20:53
Певицу Распутину ограбили в Турции 20:49
Рублев обыграл первую ракетку Великобритании Норри и вышел в четвертьфинал US Open 20:48
Немецкая СвДП предложила разрешить добычу сланцевого газа в Балтийском море 20:43
В Раде одобрили добровольную постановку женщин на воинский учет 20:40
В аэропорту Домодедово задержали мужчину, который кричал о бомбе в рюкзаке 20:37
Лиса украла у ребенка штаны на детской площадке в Екатеринбурге 20:27
Глава МИД Афганистана заверил Лаврова в принятии мер по расследованию теракта... 20:26

В «Газпроме» предупредили о рисках возобновления прокачки газа по «Северному потоку»

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Дальнейшая прокачка газа по «Северному потоку» без устранения течи масла на агрегате Trent 60 на станции «Портовая» может привести к возникновению пожара или взрыва. Об этом предупредили в пресс-службе компании «Газпром».

«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», — заявили в компании, указывая на то, что «рабочие поверхности в осевом компрессоре газотурбинного двигателя в местах прохода кабельных соединений могут достигать температуры свыше 300 градусов Цельсия, при этом температура воспламенения масла – порядка 288 градусов».

В «Газпроме» отметили, что при проведении проверки в июле утечку не выявили. При этом подобную проблему ранее выявили на другом агрегате, где она «прогрессировала и имела более обширный характер», что может свидетельствовать о ее системности.

Утечку масла, как говорится в письме Siemens можно устранить только в условиях специализированного ремонтного предприятия, добавили в компании.

2 сентября стало известно, что «Северный поток» не могут запустить в обещанный срок, так как на газоперекачивающем агрегате Trent 60 была «обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава по разъемам клеммных соединений кабельных линий датчиков скорости ротора низкого и промежуточного давления».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть