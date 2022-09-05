Австрийская OMV заявила, что получает от «Газпрома» только 30% от заказанного газа

Австрийская нефтегазовая компания OMV в понедельник получила лишь 30% от заказанного у «Газпрома» для Австрии газа. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе компании.

«Объемы газа на сегодняшний газовый день соответствуют примерно 30% объема, номинированного компанией OMV для Австрии в соответствии с контрактом», — отметили в компании.

В конце июля OMV заявила, что не ожидает полного прекращения поставок российского газа, но допускает возможность их сокращения. В компании утверждают, что в случае перебоев OMV может использовать для снабжения потребителей газ из своих хранилищ и имеет доступ к другим узлам рынка сжиженного газа до тех пор, пока регулятор не примет меры по регулированию энергопотребления.

Ранее OMV сообщала, что заполнила газохранилища почти на 80%, зарезервировав дополнительные газотранспортные мощности, которые позволят ей осуществлять поставки газа из альтернативных России источников.